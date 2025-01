Fim de semana tem shows de k-pop, rap e clássicos da MPB

Domingo é dia de rap. O norte-americano Lil Darkie canta no Cine Joia, em São Paulo. Fundador dos grupos Gunk Rock e Spider Gang, ele vem pela primeira vez ao Brasil.

Clássicos da MPB também serão ouvidos no fim de semana, quando Fagner, João Bosco e Fernanda Abreu se apresentam. O primeiro sobe ao palco do Teatro Riachuelo, em Natal (RN), na sexta e no sábado.

Fernanda Abreu e João Bosco são atrações em unidades do Sesc de São Paulo. Portanto é bom checar a disponibilidade de ingressos antes de sair de casa, já que os preços para shows em Sescs são abaixo da média (em torno de R$ 70 a inteira).

Abreu canta na sexta e no sábado no Sesc Pompeia e mostra temas de 'Amor Geral', seu mais recente trabalho. Bosco repassa sua carreira em três apresentações no Sesc Vila Mariana, de sexta a domingo.

Sexta