'Uma das vozes mais bonitas': Filme traduz canto e poesia de Luiz Melodia

Melodia cresceu no morro de São Carlos no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, filho de um sambista e formado na escuta de rádio, ele desenvolveu no seu canto e violão um amálgama de gêneros — indo do choro ao blues, do bolero ao rock.

A alma artística o levou para a zona sul, onde sua poesia o colocou como um artista de contracultura, após ser gravado por Gal Costa e Maria Bethânia.

"Ele é um grande artista, é uma das vozes mais bonitas do Brasil. É um poeta tão importante quanto Torquato Neto e Waly Salomão, só que não é um poeta do livro é um poeta da canção", observa Patrícia Palumbo, diretora musical que assina o roteiro do filme ao lado da diretora Alessandra Dorgan, do montador Joaquim Castro e do roteirista Raul Perez.

A mesma entrevista feita por ela, em 2000 - já publicada no livro "Vozes do Brasil" -, é o fio condutor do filme que abraça a voz e a poesia de forma quase sinestésica.

É possível chegar na alma do artista através de sua própria narrativa, costurado por um rico material de arquivo e imagens raras.