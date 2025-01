Chapéu vermelho de caubói do Jão vira tendência no festival Universo Spanta

Um dos grandes nomes do pop nacional atual, Jão foi atração da sexta (10), noite dedicada ao gênero no festival Universo Spanta, que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, até 20 de janeiro. Como de costume nas suas apresentações, o público caprichou em roupas com referências à obra do artista. E, é claro, o chapéu vermelho de Jão foi o destaque nos looks.

João Pedro Soares, 17, de branco, e o namorado, Daniel Afonso Silva, 25, usam o chapéu do Jão no Universo Spanta 2025 Imagem: Divulgação

O que aconteceu

O item usado pelo cantor durante a "Superturnê" é hit entre os fãs. Anna Júlia, 15, saiu de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, às 16h30 —o show estava marcado para as 22h10— com um chapéu de cowboy vermelho. No seu primeiro show do ídolo, a fã quis viver a experiência a caráter.