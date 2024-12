Ativista, Serj Tankian não teme perder fãs se for 'a coisa certa a fazer'

No começo do livro você fala sobre uma entrevista que você concedeu a Howard Stern, em 2001, na qual você diz que nunca tinha se sentido tanto um imigrante como naquele momento. Você se sentiu assim novamente?

Esse sentimento é raro. Mas, naquela época, estávamos vivendo o momento após o 11 de setembro, com xenofobia, o medo que estava prevalecendo nos EUA entre as comunidades majoritariamente imigrantes, e o patriotismo. Era uma mistura de emoções na época, e me lembro de me sentir muito estranho.

Sempre que você faz uma declaração forte, a maioria do público pode não necessariamente apoiá-la, mesmo que seja a coisa certa a dizer. Como ativista e artista, é muito desafiador, porque você perderá fãs, perderá pessoas. Mas, se você é um artista e é um contador de verdades, tem que fazer isso, não importa o que aconteça, mesmo que perca apoiadores, mesmo que seja desafiador. E esses são os momentos mais desafiadores, para falar a verdade.

O que te fez decidir escrever um livro de memórias? Seus colegas do System of Down leram?

Eu não estava pensando em escrever um livro de memórias, estava pensando em escrever um livro de filosofia sobre a interseção da justiça e da espiritualidade, algo que me interessa há muito tempo. Um agente literário do Reino Unido me procurou, ele estava interessado em um livro de memórias e, no final, percebemos que ambas as coisas poderiam ser feitas simultaneamente, uma espécie de livro de memórias filosófico. E assim começou essa jornada.

E sim: assim que o livro ficou pronto, meses antes de ser publicado, eu mandei para os caras da banda, claro.

Serj Tankian não perde a oportunidade de falar de seu ativismo Imagem: Daniel Knighton/Getty Images

A parte sobre a história do seu avô é muito emocionante e triste, mas também é muito importante para explicar a história dele e a história de seu povo. Foi difícil para você contar essas histórias, relembrá-las? Por que você acha tão importante e significativo incluí-las no livro?

O genocídio de pessoas indígenas é algo prevalecente ao redor do mundo. Vimos isso na América do Sul, no Oriente Médio, no Cáucaso, na Europa, África, e na América do Norte --algo que sabemos muito bem enquanto americanos. O genocídio do meu povo foi uma provação horrível no começo do século 20, durante a Primeira Guerra Mundial, por parte dos turcos-otomanos.