'Um jeans e 4 cuecas': Boogarins fez 70 shows em 6 meses na gringa

Fernando "Dinho" Almeida e Raphael Vaz contaram ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego, sobre o interesse do público internacional no Boogarins; o quarteto saiu do país pela primeira vez em 2014. "Uma turnezinha, coisa de 70 shows seguidos", brinca Raphael.

Eram 30 nos Estados Unidos, ia para Europa, fazíamos 20 e poucos, e depois voltávamos para os EUA (...) Mas foram surgindo outros convites no meio do caminho. Raphael Vaz

Para caber tudo na "van" que os levaria na estrada, a bagagem era compacta. "Uma calça jeans, três camisetas pretas e quatro cuecas", lembra Raphael.