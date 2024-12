'Pagodão gospel' bota até ateu pra pular e cantor faz sucesso internacional

Com milhões de visualizações, o cantor gospel Samuel Eleotério tem feito sucesso nas redes sociais com seu estilo musical, frequentemente chamado de "pagodão gospel". Entre seus sucessos, destacam-se: "Escuta o Barulho" e "Espada Afiada"; seu canal no YouTube está próximo de atingir 28 milhões de visualizações.

Quem é Samuel e o que é 'pagodão gospel'?

Com uma música alegre, participativa e marcada por características pentecostais, Samuel tem viajado por todo o Brasil e outros países, cumprindo uma agenda digna de um verdadeiro astro. Somente em novembro, realizou 26 shows em 18 cidades de oito estados brasileiros.

Samuel Eleotério, 25 anos, é o filho mais novo de uma família com seis filhos. Nascido na Baixada Fluminense (RJ) e morador de Queimados (RJ), ele afirma ter iniciado seu ministério aos 11 anos, na Assembleia de Deus Pentecostal (ADEP). Hoje, é reconhecido como cantor de corinhos de fogo no Brasil - ou pagodão gospel - e no exterior. Suas músicas autorais já o levaram a países como Espanha, Portugal, Angola e Reino Unido. Em janeiro, ele se prepara para uma nova turnê pela Europa.