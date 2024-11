O quinto elemento: voz de Lino Krizz impulsiona hits do Racionais

O futuro podia ser visto no palco, formado por um telão de LED imenso, onde o grupo projetou um cenário com diversas imagens geradas por inteligência artificial, além dos já clássicos recortes de jornal e fotos de grandes figuras da cultura negra brasileira e mundial.

O passado foi revivido dentro da própria discografia do grupo. Indo de 1989 a 2024. Além disso, elementos já tradicionais em shows do Racionais MC's, como o orelhão no palco, o palhaço, as motos e participações de rappers do Capão Redondo, se mesclaram com um balé que fazia referência ao grupo norte-americano Public Enemy, referência confessa de Mano Brown e companhia.

Há, no palco, outro elemento já tradicional no show do qual pouco se fala: o quinto elemento do Racionais MC's. E podem ficar tranquilos: não estamos falando do falso Guina (pregador evangélico que anunciava ser o clássico personagem da música "Estou Ouvindo Alguém Me Chamar" e quinto integrante do grupo).

Cristiano Natalino, cantor e compositor brasileiro conhecido como Lino Krizz, é dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira e presença constante nos palcos dos Racionais MC's há pelo menos 15 anos. Lino tem uma carreira que se confunde com a história da música negra brasileira.

Lino Krizz duela com Edi Rock durante show do Racionais no Espaço Unimed, no último dia 22 de novembro Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

No mesmo ano em que a coletânea "Consciência Black, Vol. I" trouxe ao mundo os dois primeiros sucessos dos Racionais MC's, "Pânico na Zona Sul" e "Tempos Difíceis", Lino participou aos 13 anos de outra coletânea histórica do rap nacional, o disco "Som das Ruas", que também revelou nomes como Sampa Crew e Ndee Naldinho.