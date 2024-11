Luccas Carlos deixa de lado fama de 'romântico': 'Cantei o que não queria'

O cantor e compositor Luccas Carlos não quer ser lembrado só pelos seus refrões românticos. "Sinto que às vezes tenho que fazer só coisas assim. Ou então só lembrarem de mim por causa dessas coisas. Sempre que vou lançar alguma coisa, as pessoas esperam isso", confessa.

Portanto, o novo trabalho do cantor, "Busco Romance Love Show", pode ser 'um baque' para o seu público. "Está pé no chão e correspondente com o que a vida tem sido pra mim", conta. O álbum tem 12 músicas e feats com diversos artistas — ele optou por não divulgar os nomes no lançamento. "Não é ego nem nada. É pra galera consumir a música pela música. Quero que as pessoas ouçam sem saber o que vai vir", explica.