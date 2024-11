'Samba tem que ter sacanagem': Magnu Sousá lembra como nasceu Samba de Vela

Os arranjos do Dino Sete Cordas, grade violonista da época de ouro, daquele pessoal do choro, é uma coisa tão bem feita, tão maravilhosa, que se a gente tentasse fazer alguma coisa diferente, não teria tanto sucesso pessoal como a gente teve nesse álbum, ao realizar esse trabalho de uma singeleza tão profunda, de um compositor maravilhoso como é o Cartola. Maurílio Sousá

Maurílio destaca ainda outro detalhe: "O genial desse trabalho é que você ouve a voz do Cartola e a melodia dele, e ninguém entra na voz dele. Você tem a cuíca do Marçal, que não bate no violão do Dino Sete Cordas, que também não bate no surdo do Luna".

Nos bastidores como jurado do Grammy Latino, Magnu ouve 2.000 músicas por categoria

0:00 / 0:00

Magnu ainda revelou algumas curiosidades dele e do duo, como ser votante da Academia do Grammy Latino. "Chega uma tonelada [de músicas]. É muita música para ouvir, tipo 2.000 músicas em uma categoria só", contou.

A dupla também disse ter conhecido Chris Martin, do Coldplay, no Montreux Jazz Festival (festival de música mais conhecido da Suíça, que ocorre anualmente às margens do Lago Léman). "Quando ele viu a gente, ele já veio em cima: 'I love cavaquinho'", disse.