Lenny Kravitz volta a tocar em SP, com Liniker, Frejat e Lianne La Havas

Destaque da semana

Uma semana após o desfile de hits ao vivo do Linkin Park, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe mais uma mostra de sucessos no palco. Lenny Kravitz faz show no estádio neste sábado (23). O cantor e multi-instrumentista não se apresentava na cidade havia 5 anos. A passagem anterior pela capital paulista, em 2019, foi para tocar no Lollapalooza.

O show em São Paulo, único no país, integra a turnê mundial que promove 'Blue Electric Light', 12º álbum da carreira de Lenny Kravitz. O artista norte-americano de 60 anos é vencedor de quatro prêmios Grammy e conhecido por hits como 'Always on the Run', 'Are You Gonna My Way', 'It Ain't Over 'til It's Over' e 'American Woman', entre outros.