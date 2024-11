Caldas Country fecha Circuito Sertanejo com Gusttavo Lima e Mari Fernandes

A 17ª edição do Caldas Country Festival começa nesta sexta-feira (15), em Caldas Novas (GO).

O festival

O Caldas Country é o último evento do ano do Circuito Sertanejo. A maior plataforma de shows do Brasil reúne seis principais eventos de música sertaneja do país. Também fazem parte Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Barretos e Jaguariúna Rodeo Festival.

O público estimado no evento este ano é de mais de 25 mil pessoas por dia. O palco será um dos destaques: serão mais de mil metros quadrados de telas de LED, o equivalente a 10 telas de cinema.