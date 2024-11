Luciano Camargo transforma casa de show em culto ao gravar DVD gospel

Na noite desta quarta (13), Luciano Camargo, 51, mostrou que o amor que mexe com a sua cabeça e o deixa assim é o de Deus.

Palco de inúmeros eventos, incluindo shows dele com o irmão Zezé, o Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, virou um culto de adoração. Cerca de 4.000 pessoas passaram mais de duas horas cantando hinos evangélicos, para a gravação do primeiro DVD gospel do artista, "Unidos pela Fé".

O evento, com início marcado para as 21h30, começou alguns minutos depois, quando, às 21h55, seu produtor surgiu no palco para ensaiar alguns refrões com a plateia.