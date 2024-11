Guilherme e Santiago: Tecnologia ajuda, mas atrapalha para ouvir música

Cada convidado cantou duas músicas - uma regravação e outra inédita. Zezé Di Camargo e Luciano cantam "Pra Não Lembrar de Mim" e a regravação de "Jogado na Rua"; Ana Castela participa na música "Sigo Sofrendo" e na regravação de "Meia Noite e Meia"; Jorge e Mateus interpretam "Pijama Amarelo" e "Na Rua" - sucesso gravado em 1998; e Mari Fernandez canta a inédita "Tu Não Ama" e a regravação "Porque Brigamos".

A gente está sempre atento ao novo, torcendo para ser bom, ter história legal... As parcerias surgem a partir da conexão musical. Abrimos muitos shows para Zezé di Camargo e Luciano no início da carreira, por exemplo. Já estivemos no mesmo escritório que Jorge e Mateus também. A gente conheceu a Mari a partir do dueto dela com o Mioto, que virou um estouro. Graças a Deus, conseguimos juntar todo mundo. Guilherme

"Tu Não Ama" foi a escolhida pela dupla para ser a música de trabalho. "A música tem a cara do verão. Quis lançar agora pensando que o momento de pico de exibição é em janeiro ou fevereiro, uma época em que as pessoas estão de férias e consumindo músicas mais alegres", completa Guilherme.

Santiago já adianta o que vem em 2025: após um DVD eclético, um projeto de modão. "Um trabalho mais raiz, um DVD de modão, resgatar as nossas origens. A gente aprendeu a cantar com Chitão, Christian e Ralf, José Rico... Trazer o que a gente aprendeu para um público novo, de 25 ou 30 anos, que não conhece músicas clássicas que ficaram lá atrás".

Caldas Country

A dupla é uma das atrações do Caldas Country, que acontece em Caldas Novas (GO) nesta sexta-feira (15). A relação dos dois com o festival é bem antiga, seja por eles terem nascido no estado ou por se apresentaram lá há anos. "É um evento grandioso. Cantamos em várias edições, uns seis ou sete anos seguidos, agora, voltamos com todo o vapor. Estamos com saudade. Expectativa grande".