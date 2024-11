Kapranos: 'Queremos ser o mais Franz Ferdinand possível'; banda toca em SP

Vocês estão tocando algumas faixas do próximo disco, "The Human Fear". Como está sendo a recepção?

Alex Kapranos - Estamos tocando seis ou sete faixas do novo disco. Bem, acho que as músicas são boas! E são boas ao vivo. Sobre isso, eu penso sempre quando vou assistir às minhas bandas favoritas: o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir canções novas ou menos conhecidas, mas que sejam boas. Claro, vamos tocar os hits, como 'No You Girls', 'The Dark of the Matinée', 'Take Me Out', 'Love Illumination', 'Walk Away', porque as pessoas ficarão desapontadas se não tocarmos elas. Essas músicas antigas são legais, gosto de tocá-las ao vivo, mas elas ainda são empolgantes porque estão dentro de um contexto de uma banda que ainda está viva. Uma banda que está compondo novas músicas.

Vejo muitos artistas hoje que não tocam músicas novas, talvez porque há pessoas filmando, e elas vão colocar no YouTube ou no Instagram... Mas sinto que se você está animado com uma música, se você acha que essa música é boa, você deveria tocá-la ao vivo! Acho que somos uma banda boa ao vivo, então fico feliz que as pessoas ouçam essas novas faixas. E vejo que, quando tocamos essas faixas novas, os nossos fãs mais antigos, os mais hardcore, pegam o celular para filmar e mandar para os amigos. Acho isso muito legal.

Isso me lembra de quando eu era criança, adorava as fitas piratas (com gravações ao vivo, também chamadas de bootlegs). Porque ouvia versões diferentes de músicas que já conhecia. Lembro-me de que tinha um bootleg dos Smiths com músicas que eles ainda não tinham lançado, músicas que eles não costumavam tocar muito. Eu amava aquilo.

Alex Kapranos durante show do Franz Ferdinand em São Paulo em setembro de 2014 Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Esse novo disco, já conhecemos "Audacious". O que você pode falar sobre o álbum? Você o coloca como numa evolução linear da discografia do Franz Ferdinand?