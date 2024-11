Afropunk 2024: looks inspirados celebram maior festival de cultura negra

O Afropunk é um festival que celebra a cultura negra e, por conta disso, muita gente se inspira em referências africanas, para que o poder da representatividade seja ainda mais visto. E o line-up do evento também é formado apenas por pessoas pretas.

O Ilê Aiyê foi a segunda atração a se apresentar neste sábado (9). Logo após a abertura de um DJ. com toda força e representatividade da Bahia, o grupo convidou Virgínia Rodrigues, também baiana, para apresentarem músicas juntos. Virgínia, inclusive, também participou do lendário "Opai Ó 1", como a carismática "Beyonce". O filme baiano, assim como o Afropunk, é conhecido internacionalmente.

A galera foi ao delírio com músicas como "Deusa do Ébano", sucesso do grupo baiano. Um entre tantos hits.

Outros grandes artistas também se apresentaram no evento, como o DJ Leandro Vitrola, Jorge Aragão, Melly, entre outros.

No sexto show, houve uma alteração na ordem de apresentação. Léo Santana subiu ao palco com a música "Sou Negão", no lugar de Erykah Badu, que estava prevista pra 22h40. Com um atraso significativo de 20 minutos, o baiano, que substituiu a atração internacional no horário, colocou o público para pular com o suingue baiano.

A atriz Edvana Carvalho, a eterna Inácia de "Renascer", estava curtindo o show do seu conterrâneo Léo Santana no lounge do evento. Muito tietada pelos fãs e por pessoas que passavam pelo local, a atriz não economizou carisma. Algumas pessoas que a viam gritavam: "É a Bahia", meme da atriz que rodou todo o Brasil ainda no período da novela.