Rock the Mountain: saiba tudo sobre festival que traz Anitta como headliner

Com Anitta como headliner e a cantora texana Erykah Badu como atração internacional, começa nesta sexta (8) o festival Rock the Mountain 2024, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O evento segue neste sábado (9) e domingo (10) e no próximo sábado (16) e domingo (17); os mesmos artistas se apresentam nos dois fins de semanas.

Erykah Badu durante show no festival AFROPUNK BLKTOPI BKLYN 2024, no dia 23 de agosto, em Nova York Imagem: Bryan Bedder/Getty Images

O que vai rolar

Para conseguir ter a americana Erykah Badu em sua escalação, o Rock the Mountain abriu uma noite extra, nesta sexta (8). Considerada a "rainha do neo-soul", a cantora vai dividir o palco com o rapper Djonga e com o grupo Fat Family, em uma noite animada, a partir das 18h.