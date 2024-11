Ludmilla, Keane, Erykah Badu: fim de semana tem festivais e shows bombados

A capital paulista também abriga dois dos cinco festivais. O Encontro das Tribos toma o Estádio do Canindé no sábado e domingo. Tocam, entre outros, Soja, Ja Rule, Pitty e Fresno. Assinante UOL paga meia ou tem 20% de desconto no open bar. Já o Balaclava Fest leva ao palco do Tokio Marine Hall o Dinosaur Jr. como headliner. A banda norte-americana é constantemente associada ao movimento grunge dos anos 1990. O lineup tem ainda Badbadnotgood, Water From Your Eyes e outros.

Erykah Badu é headliner da sexta no Rock The Mountain, maior festival do fim de semana. O evento toma o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis (RJ), durante dois finais de semana. Neste primeiro ainda se apresentam, entre outros, Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Nando Reis, Matuê, Djonga, Fat Family, Joelma e Mart'nália, entre outros.

Badu também canta no Afropunk Brasil, no sábado, em Salvador. Duquesa, Jorge Aragão e Planet Hemp, entre outros, formam o lineup da primeira noite. No domingo tem Lianne La Havas, Fat Family (cantando repertório de Tim Maia), Ebony e Timbalada, entre outros.

Mateus Aleluia é uma das atrações do 1º Carcará Festival Sesc de Música, novo festival de São Luís (MA). Ele se apresenta no sábado. Na sexta, há shows de Mel Nascimento e Raiz Tribal, entre outros. Toda a programação é gratuita.

Veja a seguir esses e outros destaques do fim de semana.

Sexta