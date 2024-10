Quer show no fim de semana? Tem mais Bruninho, além de emos e cantoras pop

Zélia Duncan celebra seus 60 anos no palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro, no sábado. Ela terá convidados como Simone, Isabela Taviani, Moska e Lucina.

Já o Jota Quest vai a Curitiba e toca na Live. É também para a capital paranaense que segue o Napalm Death. A banda de thrash metal se apresenta no CWB Hall e no dia seguinte vem a São Paulo para show no Vip Station.

Para quem prefere punk, tem o Upfront Festival, no domingo, em São Paulo, no Carioca Club. Bad Manners, banda cultuada do gênero, é o headliner.

Outro festival na capital paulista é Sons da Rua, com Matuê como headliner. O evento toma o Memorial da América Latina no sábado, mas está com ingressos esgotados.

O sábado também ganha sonoridade emo com o último show do Restart em São Paulo. A banda toca na mesma noite em que a Fresno, outra banda ícone do estilo, se apresenta em Jundiaí, no interior do estado.

Veja todos os shows e festivais: