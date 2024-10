Bacharach, Hal e eu formamos 'trisal' que deu certo, brinca Dionne Warwick

Dionne Warwick volta ao Brasil neste final de semana com a turnê "One Last Time". A passagem pelo país acontece uma semana após a cantora ser homenageada no Hall da Fama do Rock & Roll com o prêmio de Excelência Musical, em que cantou um de seus maiores hits, "I'll Never Love This Way Again", ao lado de Jennifer Hudson.

Em entrevista a Toca, Warwick fala do prêmio, relembra a frutífera parceria com Burt Bacharach e Hal David, comenta a longa despedida dos palcos e também o amor de longa data pelo Brasil.

Dionne diz não se sentir uma "roqueira" e que experiência "mais rock'n'roll" foi fazer turnê com banda de rock. "Eu pensei: 'O que estou fazendo com essas pessoas?'", brinca a cantora, que já fez turnê com The Searchers e foi amiga dos Beatles.