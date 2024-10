Funarte anuncia volta da Rede Música Brasil em dezembro

A presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, do Ministério da Cultura, anunciou local e data oficial da retomada da Rede Música Brasil: será entre 10 e 14 de dezembro, em Fortaleza, em paralelo à realização da Feira de Música do Ceará.



A instância visa fortalecer o cenário musical brasileiro reunindo atores diversos da indústria musical. A retomada já havia sido anunciada em fevereiro.



O anúncio de data e local foi feito durante a abertura do estande do Brasil na da Worldwide Music Expo (WOMEX), em Manchester, Inglaterra, nesta quinta-feira (24).

Pela primeira vez no evento, a Funarte levou uma delegação formada por 29 agentes do setor musical para a WOMEX. A iniciativa faz parte do Funarte Brasil Conexões Internacionais, que pretende promover a música brasileira no circuito internacional e conectar produtores e artistas brasileiros aos agentes internacionais, promovendo diálogos interculturais, coproduções, intercâmbios e oportunidade de negócios.

Segundo Marighella, a Rede Música Brasil é um espaço fundamental na construção da política pública da música brasileira.