Paul McCartney, Bruno Mars e festivais: fim de semana será cheio de opções

Não faltam vozes femininas na agenda, Adriana Calcanhotto canta em Jundiaí (SP), nesta sexta (18), no Teatro Polytheama; e no sábado em Santos (SP), no Blue Med.

Ana Carolina canta repertório de Cássia Eller no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto (SP), no sábado. No mesmo dia, Luísa Sonza faz show em Porto Alegre, no Opinião.

Muitas bandas também circulam pelos palcos do país. A Fresno toca em São Paulo na sexta, no Espaço Unimed, na mesma noite em que o Roupa Nova faz show no Red Eventos, em Jaguariúna (SP). No sábado, tem Natiruts no Studio 5, em Manaus. Domingo é dia de reggae em São Paulo, com apresentações de The Wailers, Pato Banton e Mato Seco no Espaço Unimed.

Festivais

Outra programação forte do fim de semana é a de festivais. Um deles é o Mada, em Natal, que reúne Xande de Pilares (que canta temas de Caetano Veloso), Pitty, Duda Beat, BK, Ana Frango Elétrico e outros na sexta; BaianaSystem, Djonga, FBC, Fresno, Duquesa e outros no sábado, na Arena das Dunas.

Há quatro festivais de rock. Voltado ao heavy metal, o Knotfest Brasil toma o Allianz Parque, em São Paulo, com shows de Slipknot e Amon Amarth, entre outros, no sábado; Slipknot, Bad Omens, Till Lindemann (vocalista do Rammstein) e outros no domingo.