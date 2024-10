Netinho de Paula, Marcio e Chrigor fazem roda de samba em noite nostálgica

Por que, 30 anos depois, o pagode da década de 1990 continua em destaque? Para Netinho, "as músicas foram feitas em um período em que o Brasil estava se reencontrando com o seu povo". "E foi esse povo da periferia, especialmente jovens negros, que estavam falando de amor nos anos 1990. Era um amor tão verdadeiro que persiste até hoje".

A apresentação contou com homenagens a bandas que fizeram história na década de 1990 e no pagode, como Só pra Contrariar, Raça Negra, Os Morenos, Belo e Kiloucura.

Durante conversa com Splash, o trio se emocionou ao falar sobre Anderson, vocalista do Molejo e dedicou a gravação do DVD ao amigo, que morreu em abril deste anos. "Ele é alguém que estaria aqui com a gente hoje, sem dúvidas", disse Netinho emocionado ao relembrar do amigo.

Netinho de Paula, Chrigor e Marcio gravam DVD do projeto Samba 90 Graus Imagem: Divulgação

Noite cheia de emoção

Por mais de duas horas, o trio se dividiu no palco e demonstrou sintonia com o público, que fez coro com os artistas. Logo nos primeiros acordes dos clássicos, não teve quem ficou parado ao som dos clássicos que marcaram gerações, como "Temporal", "Cohab City", "Gente da Gente", "Desliga e Vem", "Absoluta", "Utopia" e "Me Apaixonei pela Pessoa Errada". Mas, a viagem no tempo não parou por aí, no clima de "eu não vou embora", os fãs aproveitaram os minutos finais da apresentação com hits arrebatadores como "Telegrama", "Mega Star" e as dançantes "Pagode da Amarelinha", "Fricote", "Pimpolho", "Tanajura" e "Beijo Geladinho".