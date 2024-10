Com Arnaldo, Vitor Araújo explica como 'criou' baixo com piano: 'Liberdade'

Vitor Araújo e Arnaldo Antunes comentaram no No Tom, programa de Toca apresentado por Zé Luiz e Bebé Salvego, sobre como foi "equilibrar" as sonoridades de voz e piano na gravação de "Lágrimas do Mar".

"Ficou sinfônico. Às vezes ele usa uns pedais, o piano soa como se fosse um baixo, uma percussão. Às vezes é um piano preparado que muda a timbragem toda", explica Arnaldo.

Vitor diz que, por conta disso, muitas pessoas perguntam quem teria gravado certos instrumentos que, na realidade, não existem nas músicas. "Muitas pessoas perguntam quem no disco gravou o contrabaixo — mas não é contrabaixo, é piano", lembra.