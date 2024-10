Sósia de Marília Mendonça vira estrela em homenagem à cantora: 'Sou parada'

Mariana Brandão, 29, nunca conseguiu ir a um show de Marília Mendonça. No entanto, neste sábado (5), viajou de Mato Grosso a São Paulo para prestigiar o especial This Is Marília Mendonça, homenagem feita para a cantora, no Allianz Parque.

O que aconteceu

A presença de Mariana ali acabou movimentando fãs de Marília, considerando que ela é uma sósia da cantora e acumula 178 mil seguidores no Instagram. "Eu vim especialmente para esse show. Sou muito fã e uso as minhas redes sociais para fazer homenagens a ela", contou em conversa com Toca. "Eu não podia faltar. Sei que vai ser lindo e emocionante."

Mariana não se arrisca em cantar, então ela dubla músicas da cantora em suas publicações. Sua favorita é "Ausência", que ela espera ouvir no show de hoje, que conta as participação de Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.