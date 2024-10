Bruno Mars, Alcione, Silva: shows de cantores tomam palcos no fim de semana

O americano Bruno Mars começa a rodar grandes estádios e arenas do país com a ambiciosa turnê "Live in Brazil". Ele se apresenta no Morumbis na sexta (4) e no sábado (5), depois de fazer um show fechado com renda revertida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O último show do cantor por aqui acontece só no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte.

Quem quiser viver um momento mais alternativo, o Sesc Pompeia abriga, na sexta (4) e no sábado (5), o lançamento do novo álbum no multi-instrumentista Curumin. "Pedra de Selva" é o quinto disco do artista de São Paulo, e o show contará com a participação de alguns nomes que estão no álbum, como Funk Buia, Jéssica Caitano, Iara Rennó e Arlete Alves.

O músico paulista Curumin, que lança seu 5º álbum, 'Pedra de Selva', no Sesc Pompeia, em SP Imagem: Jéssica Junqueira/Divulgação

O sábado (5) ainda conta com shows de vozes já consagradas da música brasileira. Em São Paulo, Zé Ramalho canta no Espaço Unimed enquanto Alcione comemora 50 anos de carreira com show no Tokio Marine Hall. Samuel Rosa se apresenta no Aramaçan, em Santo André (SP), e Vanessa da Matta passa por Juiz de Fora (MG), onde solta a voz no Cine-Theatro Central.