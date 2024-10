Chris Brown esgota 50 mil ingressos em uma hora e anuncia show extra em SP

Os 50 mil ingressos disponíveis para o show que o cantor americano Chris Brown faz em São Paulo no dia 21 de dezembro se esgotaram em um hora, e a organização anunciou uma apresentação extra, no dia 22 de dezembro, também no Allianz Parque.

O início da venda de ingressos para a nova data começa nesta quinta (3), às 15h, pelo site da Ticketmaster. O público poderá adquirir os ingressos na bilheteria oficial a partir das 15h30.

Um dos grandes nomes do r&b, o cantor volta ao país após 14 anos. Recentemente, ele rodou a Europa e a América do Norte com a turnê do álbum "11:11". Lançado em 2023, seu 11º disco alcançou o número um na parada de R&B da "Billboard"; um de seus hits, "Summer Too Hot", recebeu uma indicação ao Grammy.