Toca no rolê: 10 momentos em que a música brasileira brilhou no Rock in Rio

8. MC Hariel

Hariel segurou a bronca durante o show que fez no dia mais roqueiro do festival, no primeiro fim de semana. Ele voltou ao festival no show "Pra sempre Funk", para fazer um pedido cheio de atitude: "Que no próximo Rock in Rio tenha o triplo de funkeiros." De fato, o funk apareceu na programação de 40 anos, mas não teve o mesmo destaque que a cena do Trap.

9. Pabllo Vittar

Não dá para entender como Pabllo ainda não teve um show próprio dentro do Rock in Rio. Mesmo assim, há pelo menos duas edições, a drag queen rouba a cena como convidada, e desta vez não foi diferente. Ela participou do show de Karol G, junto com Sevdaliza, para cantar o hit "Alibi". Em 10 minutos, ela quebrou tudo (inclusive os salto da bota) com sua performance. Não teve como: canalizou os gritos e aplausos da plateia.