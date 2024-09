Samba, sertanejo, trap, MPB, funk: sábado é o 'Dia Brasil' no Rock in Rio

Ainda no Mundo, o sertanejo é o destaque em um show composto por Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes às 21h10. O rock brasileiro fecha a noite no principal palco do evento com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, previsto para ocorrer 0h10m.

No Palco Sunset, os fãs de rap assistirão aos shows de Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael a partir das 16h55. Na sequência, às 19h45, é a vez do samba com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares. O pop pede espaço às 22h35 com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos.

14.set.2024 - Lulu Santos se apresenta no Palco Mundo na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação/Rock In Rio

Os adeptos de eletrônico devem ficar grudadinhos ao Palco New Dance Order, com shows de Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X Antdot. No Espaço Favela, o fun retorna à Cidade do Rock com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco às 18h40 e Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH às 20h40.

Jazz, Soul, Bossa Nova e Futuro Ancestral ditam o ritmo no Palco Global Village. No Super Nova, se apresentam Autoramas, Vanguart, Chico Chico e Jean Tassy.