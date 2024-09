Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete, Iza, Carol G: é o Dia Delas no Rock in Rio

O pop e o axé vão tomar conta do Rock in Rio nesta sexta-feira (20), o chamado Dia Delas. Entre as principais apresentações estão os shows de Ivete Sangalo, Katy Perry, Cyndi Lauper, Iza e Gloria Gaynor, mas há também mulheres de diversos outros estilos espalhadas pelos palcos do festival.

Quem se apresenta

No Palco Mundo, Ivete Sangalo se apresenta a partir das 16h40; mais tarde, às 19h, será a vez de Cyndi Lauper animar a plateia com hits como "True Colors" e "Girls Just Wanna Have Fun". Na sequência, vem a colombiana Karol G e para encerrar as apresentações, a principal atração do dia, a cantora norte-americana Katy Perry, que deverá apresentar canções de seu novo álbum.

Direto do Sunset, as grandes atrações da noite são Gloria Gaynor e Iza. Antes, passam pelo palco Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França, seguidas pela Tyla.