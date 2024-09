The Weeknd lança oficialmente música que apresentou pela 1ª vez no Brasil

A versão ao vivo vem acompanhada de um vídeo da apresentação em São Paulo. Os fãs elogiaram a apresentação: "Isso precisa estar no álbum! Nos dê uma versão estendida com essa subida e o drop da batida! Isso parece vindo de outro mundo quando comparamos com a versão para o rádio", diz um dos comentários.

O clipe oficial foi gravado com um iPhone 16 Pro. O vídeo é usado pela Apple em propagandas do novo celular, que promete melhorias justamente na câmera com funcionalidades como câmera lenta e filtros personalizáveis.