Mariah Carey, atração do RiR, manda vídeo para o Brasil em português

Mariah Carey, 55, está prestes a desembarcar no Brasil para se apresentar no Rock in Rio no próximo domingo (22).

O que aconteceu

A cantora fará o show de encerramento do Palco Sunset. Na manhã desta terça-feira (17), Mariah publicou um vídeo dedicado a fãs brasileiros.

Na gravação, ela lê alguns comentários feitos em suas redes sociais. "Estou lendo alguns comentários de fãs. 'Vem para o Brasil'", leu a cantora em português, antes de finalizar: "Talvez eu deva ir ao Brasil". "Vejo você em breve, Brasil", escreveu a diva oop na legenda da publicação.