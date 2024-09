Thiago Pantaleão leva sensualidade ao RiR e rebate críticas: 'Rebolo muito'

Thiago Pantaleão, 27, levou sensualidade ao Rock in Rio. Em bate-papo com Toca, ele defendeu o rebolado masculino e falou sobre quem o critica por isso.

O que aconteceu

Pantaleão explicou que já aprendeu a lidar com as críticas por sua forma de se apresentar. "Foi uma questão desde pequeno para mim. Já estou acostumado: quem é gay, bi, da comunidade LGBT, sabe como é ser rejeitado ou receber um olharzinho. A vida foi me dando essa casca de lidar com as críticas. Já sabia que o que faço teria rejeição de uma galera, inclusive, dentro da da própria comunidade, mas não é algo que me pega muito hoje", declarou.

Cantor destacou que tenta "ressignificar" os ataques e contou quais são suas inspirações para rebolar. "E eu rebolo muito porque fui criado com Sheila Mello, Sheila Carvalho e Carla Perez no É o Tchan. Depois veio o Bonde das Maravilhas, a Megan Thee Stallion. Como que eu não ia rebolar?"