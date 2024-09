Travis Scott, Ludmilla, Matuê: veja fotos do primeiro dia do Rock in Rio

O primeiro dia do Rock in Rio 2024 nesta sexta-feira (13) reuniu na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, uma multidão que foi curtir funk, trap e rap. As principais apresentações rolaram nos Palco Mundo e Sunset com Matuê, Wiu e Teto; Ludmilla; 21 Savage; Funk Orquestra com MC Daniel, Rebecca e MC Soffia; Veigh e Kayblack; Orochi, Chefin e Oruam; MC Cabelinho & Coral das Favelas.

Com 40 minutos de atraso, o dia foi fechado com Travis Scott, que levou mega estrutura para seu show, o segundo no Brasil nesta semana após performance no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta (11).

Matuê, Wiu e Teto