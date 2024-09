Dan Reynolds, do Imagine Dragons, prefere vida simples: 'Não gosto da fama'

O grupo Imagine Dragons é a atração principal deste sábado (14) no Rock in Rio. Com vários sucessos na bagagem e extensas turnês mundiais no currículo, o vocalista Dan Reynolds já disse não curtir as "farras típicas de estrelas do rock".

Em entrevista ao UOL, ele conta como encara a fama e o que faz no tempo livre.

O líder do Imagine Dragons diz ser "introvertido" e não curte as farras típicas de estrelas do rock. "Mesmo que eu ame estar no palco, me apresentando, depois eu gosto de ir para casa. Eu não gosto das festinhas que acontecem depois."