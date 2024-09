Vendedor ambulante flagra 21 Savage curtindo praia antes do Rock in Rio

Maia Paulo Luis viralizou no Instagram após fazer um vídeo ao lado de 21 Savage na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, pouco antes de apresentação do rapper no Rock in Rio.

O que aconteceu

O vendedor ambulante observou o rapper curtindo uma tarde na praia e tietou o artista. "Olha o homem aí. 21 Savage. É filho, o homem ta na pista! Ipanema", disse o jovem, enquanto filmava o cantor relaxando.

Em seguida, o menino publicou mais três registros ao lado do artista. "Encontrei o monstro pela sul. My nigga twenty one savage (Meu mano 21 Savage)", escreveu Maia na legenda do post.