Toca entrevista: Zeca Pagodinho fala sobre o neto Noah na música

Zeca Pagodinho não disfarça o orgulho ao falar do neto Noah.

O sambista já cantou com o garoto de 14 anos em um show, mas foi com a participação na live para arrecadar doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul que Noah chamou atenção dos fãs de Zeca. Ele escolheu cantar o clássico "Naquela mesa" para o avô.



"Ele canta bonito que nem a mãe dele", diz Zeca. "Ele gosta de rock, de samba, gosta de música".



O conselho que o avô dá ao neto? "Essas coisas ninguém quer, essas coisas acontecem. Se a vida te escolher, você vai. Eu fiz tudo para dar errado e dei certo", diz.

Confira abaixo a entrevista completa com Zeca Pagodinho.