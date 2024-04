Com novo recurso do WhatsApp você não perderá mais conversas importantes

Todas: exibe visualização padrão de todas as mensagens de sua caixa de entrada.

Não lidas: mostra as mensagens que ainda não foram abertas ou que estão marcadas como não lidas. Com ele, você pode ver quais mensagens ainda demandam sua atenção e, assim, priorizar suas respostas.

Grupos: todas as conversas em grupo serão organizadas em um só lugar, para que fique mais fácil encontrar as suas favoritas, como as ideias para o encontro da família ou o planejamento das suas próximas férias. Ele também mostrará os subgrupos das Comunidades.