Vou perder minha conta no X? O que acontece com fim das operações no Brasil

O X, antigo Twitter, não tem mais operação no Brasil desde este sábado (17). De acordo com Elon Musk, dono da rede social, o país impõe censura à rede social na pessoa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, após os inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras.

Pelo X, Musk publicou a decisão em inglês e português, afirmando que o X não seguiria as determinações do STF de retirar contas do ar.

O Supremo decidiu pela suspensão de perfis da rede social que continham discurso de ódio e desinformação —para o X, o movimento foi interpretado como censura.