Governo prepara isenção de tributos federais para atrair investimentos em data centers, dizem fontes

O Ministério da Fazenda estima que a nova política possa destravar cerca de R$2 trilhões em investimentos na próxima década, cifra que engloba efeitos positivos que devem transbordar para outros setores, como construção, telecomunicações e serviços ligados à inteligência artificial, segundo duas das fontes, que pediram anonimato.

O Ministério da Fazenda não respondeu a um pedido de comentário.

As mesmas fontes afirmaram que o investimento planejado em um data center no Nordeste do Brasil pela ByteDance, controladora chinesa do TikTok, será um dos beneficiados pela medida, que será editada via medida provisória, exigindo aprovação do Congresso para se tornar permanente.

A expectativa é de envio da proposta aos parlamentares até o fim deste semestre.

A política prevê a isenção de tributos federais — PIS, Cofins, IPI e Imposto de Importação — sobre investimentos em bens de capital ligados à tecnologia da informação para data centers, disseram as duas fontes.

Uma delas destacou que o principal custo para esses empreendimentos não é a eletricidade — que no Brasil é majoritariamente proveniente de fontes renováveis, com mais de 80% da energia gerada por hidrelétricas, usinas solares e eólicas —, mas sim a depreciação de hardware, um peso significativo diante do complexo e oneroso sistema tributário brasileiro.