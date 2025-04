Decisão de Trump sobre TikTok será tomada até o fim de semana, diz vice dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - A decisão do governo Trump sobre um comprador norte-americano para o aplicativo de mídia social de vídeos curtos TikTok virá dentro do prazo que acaba no fim de semana, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta quinta-feira.

Propostas pelo TikTok estão se acumulando à medida que se aproxima o prazo até sábado para que o TikTok seja vendido para uma empresa não chinesa, sob a ameaça de ser banido dos Estados Unidos.

"Será divulgado antes do prazo", disse Vance em uma entrevista à Fox News. "Acho que estamos em uma boa posição. Vamos continuar trabalhando nisso."