Foxconn adota tom de cautela por incerteza tarifária

O presidente da companhia, Young Liu, disse nesta quarta-feira que as tarifas dos EUA trarão mais desafios e que a perspectiva da empresa para o ano ficou mais cautelosa.

"No último mês, as rápidas mudanças nas políticas tarifárias dos EUA afetaram consideravelmente a cadeia de suprimentos global. Com as recentes flutuações da taxa de câmbio aumentando a incerteza, estamos adotando uma perspectiva mais cautelosa para o futuro próximo", disse Liu.

Embora Washington e Pequim tenham concordado, na segunda-feira, em reduzir as tarifas por pelo menos 90 dias, a alegria com a trégua temporária foi temperada pela cautela, uma vez que um acordo comercial mais permanente precisa ser fechado, enquanto as tarifas mais altas em geral ainda podem pesar sobre a economia global.

A maioria dos iPhones que a Foxconn fabrica para a Apple é montada na China. A Foxconn também está construindo uma grande fábrica no México - outro alvo das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump - para produzir servidores de IA para a Nvidia.

A Nvidia disse em abril que produziria servidores de IA no valor de US$500 bilhões nos EUA ao longo de quatro anos, trabalhando com empresas como TSMC e Foxconn em Houston.

O lucro líquido da Foxconn entre janeiro e março saltou 91% em relação ao ano anterior, para 42,12 bilhões de dólares de Taiwan (US$1,39 bilhão), excedendo em muito a média de 37,8 bilhões de dólares de Taiwan compilada entre 13 estimativas de analistas pela LSEG.