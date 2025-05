Homem é preso por criar página falsa em golpe com Mion e voucher do Outback

Homem de 24 anos em Goiás na segunda fase da operação Voice Over; ele é suspeito de criar páginas clone do Outback Steakhouse Imagem: Reprodução/PCDF

Primeira fase da operação deteve três pessoas em Taguatinga (DF) em janeiro. Na ocasião, no escritório, foram achados documentos, dispositivos eletrônicos e foram apreendidos dois veículos importados.

Computadores dos suspeitos estão sendo periciados para entender a extensão da organização. Segundo o delegado Eduardo Dal Fabro, da DRRC (Delegacia Especial De Crimes Cibernéticos), os detidos na primeira fase rodavam a campanha em redes sociais, enquanto a pessoa presa semana passada fazia o site clone.

0:00 / 0:00

Como era o golpe

Golpe usava a imagem e voz de Marcos Mion criada com deepfake em ação promocional falsa impulsionada no Instagram. A farsa usava o trecho de uma campanha que o apresentador fez para o Outback Steakhouse, mas com uma voz criada com inteligência artificial.