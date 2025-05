Waymo faz recall de 1.200 carros autônomos nos EUA após colisões

Por David Shepardson e Deborah Mary Sophia

WASHINGTON (Reuters) - A Waymo, empresa da Alphabet, está fazendo recall de mais de 1.200 carros autônomos para atualização de software e lidar com riscos de colisões com correntes, portões e outras barreiras depois que autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação sobre a empresa no ano passado.

O recall afeta 1.212 veículos da Waymo que operam com software do sistema de direção automatizada (ADS) de quinta geração da companhia, informou a empresa.