Xiomi enfrenta queda em vendas de carros elétricos na China após colisão

XANGAI (Reuters) - A Xiaomi está observando uma queda nas encomendas por seu sedã elétrico SU7, disseram analistas nesta quarta-feira, enquanto a empresa enfrenta crescente aversão dos consumidores após uma colisão que matou três pessoas no mês passado.

O veículo elétrico esportivo da Xiomi tornou-se rapidamente um sucesso entre os motoristas chineses após seu lançamento em março do ano passado. Em dezembro, as vendas do SU7 ultrapassaram os emplacamentos mensais do Model 3, da Tesla, no maior mercado automotivo do mundo.

Mas a Xiaomi agora está enfrentando uma forte repercussão negativa dos consumidores que começou no mês passado após a colisão envolvendo um carro da companhia. O choque ocorreu depois que um SU7 que estava a 97 km/h em modo de direção assistida colidiu em poste. O veículo pegou fogo e o motorista e dois passageiros morreram.