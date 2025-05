China diz que vai acelerar apoio financeiro à inovação científica e tecnológica

A China incentivará as empresas de tecnologia qualificadas a abrirem seu capital no país e no exterior, de acordo com a lei, afirmou.

O país também expandirá seu programa piloto para empresas de investimento em ativos financeiros para 18 cidades e províncias, com o objetivo de orientar mais investimentos de capital em empresas de inovação tecnológica.

Os bancos nas cidades-piloto terão permissão para prorrogar o prazo dos empréstimos de fusão e aquisição para empresas de tecnologia para até 10 anos, completou.

(Reportagem de Ziyi Tang, Ryan Woo e redação Pequim)