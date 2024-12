Positivo conclui 1ª fase de união de divisão de serviços com Algar Tech MSP

Segundo Carlos Maurício Ferreira, presidente-executivo da unidade de negócios Positivo S+, essa primeira fase consistiu em "garantir o desacoplamento" da AlgarTech MSP de seu antigo grupo sem perdas de clientes.

As próximas etapas incluem as integrações comerciais e operacionais, que devem ocorrer ao longo dos próximos três trimestres, e o desenvolvimento e lançamento de novos serviços, com ampliação do portfólio de ofertas, no quarto trimestre.

Nos últimos meses, a Positivo tem trabalhado para acelerar a diversificação de sua receita. A aquisição recente fez com que a participação de serviços e soluções de TI da empresa no faturamento aumentasse de 8% para cerca de 18% do total.

"A gente espera um crescimento forte" tanto na base, com o início de uma oferta da integração comercial em 2025, como no mercado com novos clientes, disse Ferreira à Reuters, mesmo em meio a um cenário macroeconômico de alta de juros e fraqueza do real ante o dólar e no país.

"Na tempestade, nossos clientes precisam reduzir custo, precisam de companhias que tragam soluções inovadoras para redução de custo...Quando tem bonança, também somos chamados, porque toda a nossa inteligência também serve para transformar digitalmente as companhias."

O executivo acrescentou que a Positivo S+ também não deverá enfrentar problemas com a desvalorização da moeda brasileira, embora a área de equipamentos da Positivo possa ter dificuldades em relação à demanda.