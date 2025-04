Alphabet diz que Waymo pode oferecer robotáxi para propriedade pessoal no futuro

Com mais de 700 veículos em sua frota -- 300 dos quais operam em San Francisco -- a Waymo é a única empresa dos EUA que opera robotáxis não tripulados que cobram tarifas.

Pichai, em uma teleconferência, não forneceu um cronograma ou qualquer detalhe sobre como a empresa planeja vender os veículos da Waymo, além de dizer que "há uma opção futura para propriedade pessoal".

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, comentou recentemente sobre o custo mais alto dos carros da Waymo em comparação com os da Tesla.

Os veículos da Waymo usam uma combinação de câmeras e sensores caros, como o lidar, para criar um mapa tridimensional da via, acrescentando redundância para aumentar a segurança. Por outro lado, a Tesla depende apenas da visão da câmera e da inteligência artificial, o que lhe permite manter os custos sob controle.

"Os Teslas provavelmente custam um quarto, 20%, do que custa um Waymo e são fabricados em um volume muito alto", disse Musk após os resultados da Tesla na terça-feira. "Não vejo ninguém sendo capaz de competir com a Tesla no momento."

Musk aposta o futuro da Tesla nos robotáxis e afirmou que os proprietários poderão eventualmente ganhar dinheiro listando seus veículos em um aplicativo de carona.