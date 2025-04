Agência dos EUA flexibiliza regras para direção autônoma e ações da Tesla disparam

O grupo também levantou preocupações sobre as isenções de segurança, dizendo que "sem salvaguardas, regulamentações de segurança, transparência e responsabilidade, o sucesso da implantação de veículos autônomos está, na melhor das hipóteses, ameaçado e, na pior, pode resultar em consequências fatais".

A Alliance for Automotive Innovation, um grupo comercial que representa quase todas as principais montadoras, elogiou as mudanças.

"Este anúncio mostra que o governo também está procedendo com senso de urgência, para que não cedamos a liderança do setor para a China e outros países", afirmou a entidade.

Há muito tempo, as montadoras buscam implantar veículos autônomos que não atendem aos padrões federais de segurança dos EUA. Alguns desses padrões foram elaborados pensando em motoristas humanos, como a exigência de espelhos retrovisores ou pedais de freio nos veículos.

A NHTSA está expandindo seu Programa de Isenção de Veículos Automatizados para incluir veículos produzidos no país. Atualmente, o programa permite que as empresas operem apenas veículos automatizados importados e não conformes nas estradas dos EUA.

Seth Goldstein, estrategista de ações da Morningstar, disse que as regulamentações reduzidas "ajudarão a Tesla a expandir suas operações de táxis autônomos mais rapidamente", mas o que mais importa é "quando o software for capaz de dirigir com segurança suficiente por conta própria".