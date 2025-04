Totvs retoma conversa com Stone para compra da Linx

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs anunciou nesta sexta-feira que assinou com a StoneCo um acordo de exclusividade para tratar da aquisição da produtora de software Linx, segundo fato relevante ao mercado.

"As partes possuem discricionariedade para prosseguir ou não com a transação cuja conclusão estará sujeita à assinatura dos contratos definitivos e às aprovações legais e regulatórias aplicáveis", afirmou a Totvs no documento enviado ao mercado, sem dar detalhes que incluem o tamanho do período de exclusividade de negociação com a Stone.

Em novembro, a Stone havia recebido várias propostas não vinculantes pela Linx, mas as ofertas vieram abaixo do valor que a empresa de meios de pagamento desembolsou pelo ativo em 2020, disseram três fontes à Reuters na ocasião.