Órgão do Canadá processa Google por conduta anticompetitiva em publicidade

O Conselho de Competição do Canadá está processando o Google, da Alphabet, por supostas condutas contrárias à concorrência na publicidade online, afirmou o órgão nesta quinta-feira.

Em comunicado, a entidade afirmou que entrou com um processo pedindo, entre outras coisas, que o Google venda duas de suas ferramentas de publicidade online. Também pede uma multa ao Google para que a empresa fique conforme as leis de competição do Canadá, informou o texto.

Um porta-voz do Google afirmou que a queixa "ignora a intensa competição através da qual compradores e vendedores de anúncios possuem total escolha, e estamos preparando nossa defesa no tribunal?.